Глава МИД Канады выразил соболезнования близким погибших при падении самолета в Иране

ТАСС, 8 января. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. Соответствующее сообщение он оставил в своем Twitter .

"Трагическая новость относительно рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Наши сердца с близкими погибших, в том числе со многими канадцами. Я был на связи с правительством Украины. Мы будем продолжать информировать канадцев по мере развития ситуации", - говорится в сообщении.

Правительства Канады и Украины находятся на связи по поводу авиакатастрофы борта компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном, в результате которой погибли 63 канадских гражданина, добавил Франсуа-Филипп Шампань.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Оба самописца найдены.

По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.