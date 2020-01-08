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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Япония временно закрыла посольство в Ираке из-за обострения ситуации

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. МИД Японии временно закрыл посольство своей страны в Ираке из-за резкого обострения обстановки в стране. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Японское внешнеполитическое ведомства также рекомендовало всем своим гражданам покинуть территорию Ирака.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

В ночь на среду Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска: Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Теги
ЯпонияИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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