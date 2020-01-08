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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Fox: у США нет в Ираке систем ПРО, чтобы сбивать баллистические ракеты Ирана

По данным источников телеканала, американские ЗРК Patriot и Avenger развернуты в других точках на Ближнем Востоке, но не на базе Айн-эль-Асад и в аэропорту города Эрбиля

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Командование вооруженных сил США приняло решение не пытаться сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым Соединенными Штатами объектам в Ираке из-за отсутствия у американцев средств противоракетной обороны в этой зоне. Об этом сообщил в среду американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным источников, американские зенитные ракетные комплексы Patriot и Avenger развернуты в других точках на Ближнем Востоке, но не на базе Айн-эль-Асад и в аэропорту города Эрбиля. "Мы в последние два года сосредоточивали свое внимание на разгроме ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и на сохранении незначительного военного присутствия в Ираке. Нам не нужны были противоракетные системы в борьбе против ИГ", - пояснил один из источников телеканала.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и пообещал выступить с заявлением в среду.

Теги
СШАИранИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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