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Эрдоган и Путин призывают к установлению режима прекращения огня в Ливии 12 января

Лидеры также обсудили меры по снижению напряженности на Ближнем Востоке после обострения отношений США и Ирана

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Президент Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам расширенной встречи лидеров двух стран в Стамбуле.

"В ходе переговоров Эрдогана и Путина обсуждались двусторонние вопросы и региональные темы. Состоялся обмен мнениями касательно режима прекращения огня в Идлибе, напряженности между Ираном и США, обстановки в Ливии и Ираке, - подчеркнул он. - Президенты Эрдоган и Путин призвали к прекращению огня в Ливии, которое должно вступить в силу в 00:00 12 января".

По словам Чавушоглу, лидеры также обсудили "меры по снижению напряженности на Ближнем Востоке после обострения отношений США и Ирана".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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