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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Министр юстиции Японии сделает специальное заявление после пресс-конференции Карлоса Гона

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ранее обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Министр юстиции Японии Масако Мори сделает специальное заявление после пресс-конференции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, которая в настоящее время проходит в Бейруте. Об этом ТАСС сообщили в среду в японском ведомстве.

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В министерстве также отметили, что глава ведомства в четверг даст отдельную пресс-конференцию на эту тему.

Карлос Гон, находящийся в Бейруте, в ходе пресс-конференции обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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