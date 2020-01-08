Министр юстиции Японии сделает специальное заявление после пресс-конференции Карлоса Гона

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Министр юстиции Японии Масако Мори сделает специальное заявление после пресс-конференции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, которая в настоящее время проходит в Бейруте. Об этом ТАСС сообщили в среду в японском ведомстве.

В министерстве также отметили, что глава ведомства в четверг даст отдельную пресс-конференцию на эту тему.

Карлос Гон, находящийся в Бейруте, в ходе пресс-конференции обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.