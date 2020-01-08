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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Путин и Эрдоган считают, что убийство Сулеймани подрывает стабильность на Ближнем Востоке

Стороны подчеркнули, что "глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россия и Турция обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в среду на сайте Кремля. Москва и Анкара заявили также, что расценивают убийство иранского генерала Касема Сулеймани как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе.

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"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе", - говорится в заявлении.

Комментируя нанесение Ираном ударов баллистическими ракетами по военным базам в Ираке 8 января, лидеры России и Турции подчеркнули, что "обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам".

"Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - говорится в заявлении Путина и Эрдогана.

Ситуация в Ливии

Главы двух стран отметили, что ухудшение ситуации в Ливии подрывает безопасность в регионе Средиземного моря и в Африке.

"Ухудшающаяся ситуация в Ливии подрывает безопасность и стабильность в окружающем Ливию пространстве, во всем Средиземноморском регионе, а также на Африканском континенте, имея следствием незаконную миграцию, дальнейшее распространение вооружений, терроризма и других видов криминальной деятельности, включая контрабандную торговлю", - отмечается в тексте документ.

Путин и Эрдоган считают, что мир в Ливии достижим только путем мирного переговорного процесса.

"Прочный мир и стабильность в этой стране могут быть достигнуты только путем политического процесса, ведомого и осуществляемого ливийцами и основанного на искреннем и инклюзивном диалоге между ними", - говорится в документе.

Лидеры двух стран при этом констатировали, что попытки решить конфликт в Ливии военным путем лишь углубляют противоречия между ливийцами. "Ставка на военное решение продолжающегося в Ливии конфликта ведет только к дальнейшим страданиям и углубляет разногласия между ливийцами", - отмечается в тексте заявления.

Документ указывает, что обеспечение немедленного прекращения огня является безотлагательным приоритетом для начала инклюзивного внутриливийского политического процесса под эгидой ООН, на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, а также резолюции 2259 и других соответствующих решений СБ ООН.

Как посредники

Путин и Эрдоган заявили о готовновсти выступить в качестве посредников по урегулированию в Ливии.

"В сложившихся критических условиях и в свете определенных соответствующими резолюциями СБ ООН целей мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки "на земле" и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну", - говорится в совместном заявлении.

Путин и Эрдоган "уверены в том, что ливийцы могут независимо принимать решения относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения".

"Мы поддерживаем продолжающийся Берлинский процесс, нацеленный на создание благоприятной атмосферы для возобновления при содействии ООН политического процесса, и напоминаем, что он может дать ощутимые результаты при участии и обеспечении вклада ливийцев и соседних стран", - заявили президенты РФ и Турции.

О Сирии

Россия и Турция подтверждают свою решимость бороться с терроризмом и противодействовать сепаратизму в Сирии, а также будут работать над долгосрочным политическим урегулированием в этой стране.

"Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению суверенитета, независимости, политического единства и территориальной целостности Сирии. Мы акцентируем нашу решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противодействовать сепаратистским повесткам в Сирии", - говорится в заявлении. Лидеры РФ и Турции в этой связи подтвердили значимость полного выполнения российско-турецких меморандумов по Сирии от 17 сентября 2018 года (о создании демилитаризованной зоны в Идлибе) и от 22 октября 2019 года.

Главы двух государств заявили о дальнейшей поддержке Конституционного комитета Сирии и обязались "работать в рамках астанинского механизма в целях нахождения долговременного политического урегулирования" в республике в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН.

Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули "необходимость установления спокойствия" в зоне деэскалации в Идлибе "путем полного выполнения всех договоренностей" по этой теме.

"Мы подчеркиваем необходимость наращивания гуманитарного содействия всем сирийцам без какой-либо дискриминации, политизации и без предварительных условий", - говорится также в заявлении президентов РФ и Турции.

Сотрудничество

Сотрудничество России и Турции вносит вклад в решение региональных проблем. "Мы удовлетворены тем, что наше сотрудничество не только служит интересам наших двух народов, но и вносит вклад в решение региональных проблем", - подчеркивается в документе.

В заявлении отмечается, что президенты России и Турции развивают "двусторонние связи в различных областях на основе взаимного уважения". "Запуск газопровода "Турецкий поток", который мы осуществляем здесь, в Стамбуле, является конкретным примером таких взаимовыгодных отношений", - заявили лидеры двух стран.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранИракЭрдоган, Реджеп ТайипОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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