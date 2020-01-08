В Совбез ООН пока не поступали запросы на обсуждение ракетной атаки Ирана

ООН, 8 января. /ТАСС/. Ни одна страна пока не запрашивала созыва заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетным ударом Ирана по двум американским объектам в Ираке. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, председательствующий в Совбезе в январе.

Как развивался конфликт между США и Ираном

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"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января подверг ракетным обстрелам два объекта в Ираке, которые использовали американские военные, - базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар и район аэропорта Эрбиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и пообещал выступить с заявлением в среду.