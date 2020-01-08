{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Генсек ООН призвал избежать войны в Персидском заливе

Антониу Гутерриш продолжит активные переговоры с вовлеченными сторонами

ООН, 8 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает предпринять все необходимые усилия, чтобы избежать начала войны в Персидском заливе. Об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь продолжит активные переговоры с вовлеченными сторонами, - сказал он. - Это наш общий долг - предпринять все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе, которой мир не может себе позволить".

Он повторил озвученный в понедельник призыв ко всем сторонам к максимальной сдержанности. "Мы не должны забывать ужасных мучений, которые несет людям война", - говорится в заявлении.

Теги
СШАИранГутерриш, АнтониуОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Роухани: если США захотят совершить новое преступление, то получат жесткий ответ
Президент Ирана предостерег Вашингтон от новых атак
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС