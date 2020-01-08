AFP: Николя Саркози предстанет перед судом в октябре 2020 года

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Судебный процесс по делу о коррупции и давлении на следствие в отношении экс-президента Франции Николя Саркози пройдет с 5 по 22 октября. Об этом сообщает в среду агентство France-Presse.

По его данным, предварительные слушания состоятся 17 июня 2020 года.

Этот процесс был утвержден после решения Кассационного суда Парижа, который отклонил ходатайство Саркози против дальнейшего рассмотрения дела. Таким образом он стал первым экс-президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции. Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрзога и бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.

Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Как напомнили близкие к расследованию источники, после истечения срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы полагали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать Муаммар Каддафи. Именно таким образом следователям стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом. По версии следственных органов, экс-президент в разговоре дал понять, что готов устроить Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования.

По сведениям СМИ, Саркози разговаривал со своим адвокатом по мобильному телефону, оформленному на вымышленного человека по имени Поль Бисмют. Эрзог также использовал телефон с сим-картой, которую можно купить без предъявления удостоверения личности.