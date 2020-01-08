Карлос Гон готов помочь правительству Ливана вывести страну из экономического кризиса

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон готов оказать помощь правительству Ливана в преодолении экономического кризиса. Соответствующее заявление он сделал в среду на пресс-конференции в Бейруте.

"Я с радостью предоставлю в распоряжение ливанских властей весь свой опыт и возможности, если они об этом попросят", - заявил промышленник.

При этом Гон подчеркнул, что не собирается заниматься политикой в Ливане. "У меня нет никаких политических амбиций, и я не претендую на правительственные посты", - подчеркнул он.

Касаясь направленного одним из адвокатов запроса в ливанскую прокуратуру по поводу своих поездок в Израиль - страну, находящуюся формально с 1948 года в состоянии войны с Ливаном, - Гон сообщил журналистам, что посещал это государство в качестве французского гражданина. "Я был там как генеральный директор Renault и вел переговоры с израильской стороной о контракте", - указал он.

2 января исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Сархан сообщил национальному агентству Al-Wataniya, что в Бейрут поступил из Интерпола международный ордер на арест бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса. По данным агентства Kyodo, соответствующий запрос в Интерпол был сделан правительством Японии.

Судебный источник в Бейруте сообщил в среду газете Le Figaro, что Гон будет вызван на этой неделе на допрос в прокуратуру Ливана. По его информации, генеральный прокурор республики Гассан Увейдат после допроса объявит о мерах, которые могут быть приняты в отношении этого промышленника в соответствии с ливанским законодательством.