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В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном

По словам главы комитета по делам вооруженных сил Джеймса Инхофа, глава государства провел беседы по телефону прошлой ночью с рядом законодателей

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп настроен на переговоры с Ираном, несмотря на эскалацию между двумя странами. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, республиканец Джеймс Инхоф.

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По его словам, глава государства провел беседы по телефону прошлой ночью с рядом законодателей. У Инхофа сложилось впечатление, что Трамп усматривает в действиях Тегерана возможность для начала переговоров. "Это откроет дверь для переговоров с Ираном", - цитирует сенатора телеканал CNN.

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СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема СулейманиОбострение конфликта на Ближнем ВостокеРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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