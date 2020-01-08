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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Обновлено 

Глава МИД Ирана пока не располагает точными данными об ущербе от удара по базе США в Ираке

Официальные военные источники обнародуют цифры, отметил Джавад Зариф

ТАСС, 8 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду, что пока не располагает точными данными об ущербе от удара по базе США Айн-эль-Асад на территории Ирака. Об этом сообщает информационное агентство ISNA.

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"У меня пока нет данных. Официальные военные источники, безусловно, обнародуют цифры", - сказал Зариф, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о масштабе ущерба от нанесенных ударов.

Как ранее сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран в ночь на среду нанес в Ираке ракетные удары по меньшей мере по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля.

"Иран ударил по базе, с которой США атаковали [иранского] генерала [Касема] Сулеймани. Мы предприняли легитимный акт. Единственным возмездием должен стать уход США из региона", - отметил глава МИД.

"Иран атаковал легитимную цель в соответствии с международным правом. Наша операция была осуществлена в рамках нашего законного права на оборону перед лицом военного террористического акта", - подчеркнул Зариф. Кроме того, он сообщил журналистам, что иранские власти в среду "направили послание Вашингтону через тех, кто представляет интересы США в Тегеране".

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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