Трамп анонсировал новые жесткие санкции против "иранского режима"

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Вашингтон вводит новые жесткие экономические санкции в отношении Тегерана. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в среду, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

"Мы нанесем удар в голову". Высказывания лидеров США и Ирана об отношениях двух стран

"Только за последние месяцы Иран задерживал суда в международных водах, беспричинно нанес удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника", - добавил президент США. При этом Трамп отметил, что "враждебные действия" со стороны Ирана значительно активизировались после подписания "глупой ядерной сделки".

"По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - сказал американский лидер.

Граждане Соединенных Штатов не пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, а самим объектам был нанесен лишь минимальный ущерб, добавил Трамп.

"Ни один американец не пострадал в результате совершенного вчера вечером нападения со стороны иранского режима. Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам", - сказал он. "Иран, судя по всему, пошел по пути деэскалации, что очень хорошо для всех, кто имеет к этому отношение, и очень хорошо для всего мира", - подчеркнул американский лидер.

"Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев благодаря принятым мерам предосторожности, рассредоточению сил и системе раннего оповещения, которая сработала очень хорошо", - добавил американский лидер.