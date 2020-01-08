Трамп анонсировал новые жесткие санкции против "иранского режима"

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Вашингтон вводит новые жесткие экономические санкции в отношении Тегерана. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в среду, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.
"По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - сказал американский лидер.
"Только за последние месяцы Иран задерживал суда в международных водах, беспричинно нанес удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника", - добавил президент США. При этом Трамп отметил, что "враждебные действия" со стороны Ирана значительно активизировались после подписания "глупой ядерной сделки".
Граждане Соединенных Штатов не пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, а самим объектам был нанесен лишь минимальный ущерб, добавил Трамп.
"Ни один американец не пострадал в результате совершенного вчера вечером нападения со стороны иранского режима. Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам", - сказал он. "Иран, судя по всему, пошел по пути деэскалации, что очень хорошо для всех, кто имеет к этому отношение, и очень хорошо для всего мира", - подчеркнул американский лидер.
"Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев благодаря принятым мерам предосторожности, рассредоточению сил и системе раннего оповещения, которая сработала очень хорошо", - добавил американский лидер.