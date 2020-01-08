CNN: при ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад повреждены четыре здания и взлетная полоса

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Иранские баллистические ракеты, ударившие по базе Айн-эль-Асад, повредили четыре здания и взлетную полосу. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на анализ спутниковых фотографий компании Planet Labs .

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"Четыре здания на территории базы, похоже, получили повреждения, - сообщила телекомпания. - Кроме того, похоже, что ракета повредила одну из взлетно-посадочных полос на базе".

Ранее американский эксперт - сотрудник Института международных исследований Миддлберри в Монтеррее (штат Калифорния) Джеффри Льюис в интервью телекомпании NBC высказывал предположение о том, что при ударе по базе Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака и базе в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане иранцы использовали баллистические ракеты малой дальности Qiam-1 и Fateh-110.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.