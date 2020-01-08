{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

CNN: при ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад повреждены четыре здания и взлетная полоса

Как полагают эксперты, иранцы использовали баллистические ракеты малой дальности Qiam-1 и Fateh-110

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Иранские баллистические ракеты, ударившие по базе Айн-эль-Асад, повредили четыре здания и взлетную полосу. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на анализ спутниковых фотографий компании Planet Labs .

На эту тему
"Мы готовы принять мир". Заявление Трампа в ответ на атаку Ирана в 10 предложениях

"Четыре здания на территории базы, похоже, получили повреждения, - сообщила телекомпания. - Кроме того, похоже, что ракета повредила одну из взлетно-посадочных полос на базе".

Ранее американский эксперт - сотрудник Института международных исследований Миддлберри в Монтеррее (штат Калифорния) Джеффри Льюис в интервью телекомпании NBC высказывал предположение о том, что при ударе по базе Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака и базе в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане иранцы использовали баллистические ракеты малой дальности Qiam-1 и Fateh-110.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
ООН приветствует заявление Трампа по Ирану
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС