Трамп: РФ и другие страны должны отказаться от ядерной сделки с Ираном и разработать новую

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Россия и другие страны должны отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а вместо него разработать новое ядерное соглашение с Тегераном. С таким заявлением выступил в среду президент США Дональд Трамп во время телеобращения из Белого дома к согражданам в связи с тем, что Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум используемым американскими военными объектам в Ираке.

Американский лидер заявил, что власти Ирана пошли по пути деэскалации. "Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом", - отметил президен