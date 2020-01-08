Трамп заверил, что США готовы к миру с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются на то, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

"Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему", - сказал он.

США обращаются к Организации Североатлантического договора (НАТО) с просьбой начать играть гораздо более активную роль на Ближнем Востоке, добавил Трамп. "Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс", - заявил американский лидер. Он не пояснил, каких именно шагов ждут в связи с этим от Североатлантического альянса в Вашингтоне.