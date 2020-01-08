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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Помпео заявил о готовности США помочь Украине в расследовании крушения Boeing

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон призывает к полному сотрудничеству в расследовании причин крушения

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. США призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин катастрофы в Иране украинского самолета производства корпорации Boeing и готовы оказать Киеву любую возможную помощь. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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"Госдепартамент США выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе авиарейса компании "Международные авиалинии Украины" PS 752. Соединенные Штаты будут продолжать пристально следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине любую возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с расследованием причин крушения", - отмечается в заявлении.

Boeing ранее информировала о готовности оказать необходимое содействие в связи с катастрофой в Иране украинского самолета ее производства.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Крушение Boeing-737 в Тегеране
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