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Трамп заявил, что США не нужна нефть на Ближнем Востоке

Глава Белого дома подчеркнул, что США теперь являются главным производителем нефти и природного газа в мире

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не нуждаются в ближневосточной нефти. С таким заявлением выступил в среду в ходе телеобращения к согражданам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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Речь американского лидера была посвящена ситуации, сложившейся после нанесения Ираном ракетного удара по двум военным базам в Ираке, на которых размещаются американские солдаты. Тегеран провел эту операцию в ответ на уничтожение Вооруженными силами США одного из ключевых военачальников Ирана - Касема Сулеймани - на прошлой неделе.

С точки зрения Трампа, рост американской экономики за последние три года и другие достижения его президентства позволили создать на Ближнем Востоке новые "благоприятные возможности". "Мы [США] теперь являемся главным производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], и нам не нужна ближневосточная нефть", - сказал глава американской администрации.

Теги
СШАТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем ВостокеРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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