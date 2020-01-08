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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Джонсон призвал Трампа к деэскалации конфликта с Ираном

Правительство Великобритании также поддерживает тесные контакты с властями Ирана и Украины из-за катастрофы Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины"

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в среду телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, указал ему на необходимость урегулирования конфликта с Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы британского правительства.

По его информации, Джонсон обсудил недавнюю иранскую атаку на военные базы США в Ираке, отметив важность разрядки для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, который обострился после нанесенного в ночь на 3 января США удара в районе багдадского аэропорта. В результате погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Помимо этого, по словам представителя Джонсона, британское правительство поддерживает тесные контакты с властями Ирана и Украины в свете произошедшей в среду катастрофы самолета Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины". Лайнер разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По информации украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Теги
СШАИранВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, БорисОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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