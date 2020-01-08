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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

СМИ: Иран впервые использовал свои новейшие ракеты в ходе удара по базе США в Ираке

По данным Tasnim, воздушные силы КСИР использовали баллистические ракеты "Фатех-313" и "Киям", имеющие дальность действия 500 и 800 км соответственно
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ТАСС, 8 января. Иран использовал для удара по иракской базе Айн-эль-Асад, где были расквартированы американские солдаты, современные ракеты с разделяющейся боеголовкой. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim, которому стали известны подробности операции.

По данным Tasnim, воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) использовали в ходе акции возмездия за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани баллистические ракеты "Фатех-313" и "Киям", имеющие дальность действия соответственно 500 и 800 км.

В сообщении агентства также отмечается, что противовоздушной системе США не удалось перехватить ни одну из ракет, запущенных Ираном по базе Айн-эль-Асад (провинция Анбар).

Ракеты с разделяющейся боеголовкой "Киям" были также оснащены системой создания активных помех для радаров. В материале Tasnim утверждается, что Иран впервые использовал такие виды ракет в ходе боевой операции.

Как ранее сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран в ночь на среду нанес в Ираке ракетный удар, по меньшей мере, по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля.

Теги
СШАИранРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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