ДНР и ЛНР призвали Украину выполнять минские договоренности, а не искать им альтернативу

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Главы МИД республик Донбасса призвали Украину не уклоняться от выполнения пунктов минских договоренностей и не пытаться искать альтернативные варианты достигнутым соглашениям.

Во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Bild заявил, что украинская сторона не отказывается от формата минских переговоров в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы минским соглашениям.

Полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине пора перестать выдумывать "мифические альтернативы "Минску". "Киеву уже давным-давно пора смириться с неизбежным, перестать придумывать какие-то мифические альтернативы минским соглашениям и начать последовательно и в согласовании с представителями республик выполнять все без исключения пункты уже достигнутого компромисса - комплекса мер, одобренного странами-гарантами и утвержденного Советом Безопасности ООН", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Глава МИД ДНР добавила, что именно Киев тормозит процесс разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе. "Что касается заявления господина Пристайко о затягивании процесса разведения [сил], то здесь он в сущности очень четко охарактеризовал то, чем занимается украинская сторона - регулярно саботирует и затягивает выполнение своих обязательств", - сказала Никонорова.

В свою очередь глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что Киеву следует выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям, а не заниматься политической демагогией. "Главе МИД Украины следовало бы не заниматься демагогией о возможной альтернативе минским соглашениям, а следить за выполнением украинских обязательств по ним", - приводит слова Дейнего агентство Луганскинформцентр.

Глава МИД ЛНР в очередной раз подчеркнул, что Украина уже шестой год изворачивается и ищет, как уклониться от выполнения "Минска". "Напомню, что минские соглашения - это уже компромисс и весьма значительный. Мы пошли на него только потому, что хотим мира на нашей земле. Единственная возможная альтернатива - обострение конфликта. Мы не хотим такого развития событий, поэтому мы скрупулезно выполняем взятые на себя обязательства", - добавил Дейнего.