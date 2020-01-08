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СМИ: армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над аэропортом Триполи

Официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари отметил, что все авиакомпании должны неукоснительно следовать запрету, чтобы не подвергать самолеты риску уничтожения

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила со среды бесполетную зону над Триполи, распространив ее и на воздушное пространство над единственным действующим там международным аэропортом Митига. Об этом, как передает новостной портал Al-Watan, заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари.

"ЛНА объявляет о расширении ранее обозначенной бесполетной зоны в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи, - сказал он, отметив, что распоряжение вступает в силу с 21:00 по местному времени (22:00 мск) среды. - Призываем все авиакомпании учитывать это и неукоснительно следовать запрету, чтобы не подвергать свои самолеты риску уничтожения".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на Триполи.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи на основании подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном. 5 января он объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.

Во вторник в ПНС подтвердили, что первая группа военных из Турции прибыла в Триполи. Ранее хафтаровцы неоднократно обвиняли формирования противника в использовании части аэропорта Митига для базирования и запуска поставляемых Анкарой беспилотников с целью атак на силы ЛНА.

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