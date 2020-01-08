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Brexit

Джонсон назвал позитивными переговоры с главой Еврокомиссии по Brexit

Кроме того, премьер-министр Великобритании намерен начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении сразу после Brexit

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал позитивными свои переговоры с новым главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр сегодня провел позитивную встречу на Даунинг-стрит с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Касательно Brexit премьер-министр подчеркнул, что его первоочередная задача - воплотить в жизнь соглашение о выходе из ЕС до 31 января. Они обсудили прогресс в деле ратификации ["бракоразводной" сделки] парламентами Великобритании и Европарламентом. Он [Джонсон] сказал, что хочет новых позитивных партнерских отношений между Великобританией и ЕС, основанных на дружественном сотрудничестве, нашей совместной истории, интересах и ценностях", - отмечается в сообщении.

При этом британский премьер "ясно заявил, что не намерен продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года", - подчеркнули на Даунинг-стрит, добавив, что Джонсон намерен начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении сразу после Brexit, намеченного на 31 января.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисФон дер Ляйен, Урсула
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