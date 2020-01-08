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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке

Президент США и генсек Североатлантического альянса договорились, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга усилить участие Североатлантического альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в среду в Брюсселе по итогам телефонного разговора между Трампом и Столтенбергом.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор в среду (8 января 2020 года) с президентом США Дональдом Трампом по поводу развития событий на Ближнем Востоке. Они обсудили ситуацию в регионе и роль НАТО. Президент обратился к генеральному секретарю с просьбой о более активном участии НАТО на Ближнем Востоке", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что Трамп и Столтенберг договорились, что "НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом". "Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Кроме того, альянс отмечает, что "НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе через тренировочные миссии в Ираке и Афганистане и в качестве члена Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство", ИГ)".

Теги
СШАСтолтенберг, ЙенсТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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