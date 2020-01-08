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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

FT: США и Иран обменялись по неофициальным каналам сообщениями по деэскалации

По информации газеты, контакт был осуществлен при посредничестве Швейцарии

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. США и Иран обменялись сообщениями по деэскалации возникшего между ними конфликта при помощи неофициального канала передачи информации. Об этом написала в среду газета Financial Times со ссылкой на источник.

По информации издания, контакт был осуществлен в ночь на среду при посредничестве Швейцарии. При этом газета делает вывод, что сделанное ранее заявление президента США Дональда Трампа по Ирану свидетельствует о том, что Вашингтон и Тегеран делают шаг назад от пятидневного балансирования на грани войны, которое последовало вслед за убийством при ударе США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются на то, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. В то же время американский лидер пообещал ввести против Тегерана новые санкции.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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