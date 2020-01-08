СМИ: в "зеленой зоне" Багдада упали несколько ракет

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Несколько ракет упали в среду вечером "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольства и иракские государственные учреждения. Как сообщил телеканал Sky News Arabia , в центре Багдада сработали сирены воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о взрывах.

В ночь на среду Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы войска США, - Айн эль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

По данным телеканала ​​​Al-Baghdadia, по "зеленой зоне" Багдада были выпущены две ракеты. Одна из них упала на улице недалеко от посольства США, отмечает телеканал, вторая попала в строящееся здание правительственного комплекса. В результате обстрела нанесен материальный ущерб, пострадавших нет. В небо над столицей подняты американские вертолеты, которые барражируют над подвергшимся атаке районом.