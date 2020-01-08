ВС Абхазии продолжит рассмотрение иска оппозиционера Квицинии по итогам выборов президента

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) Абхазии продолжит в четверг рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") на решение суда первой инстанции, признавшего действительными сентябрьские итоги выборов главы государства. Оппозиция призывает своих сторонников собраться в этот день у здания суда в Сухуме.

"Первое заседание кассационной коллегии по административным делам Верховного суда Абхазии состоялось 18 декабря, однако в ходе рассмотрения жалобы сторона ответчика попросила суд отложить рассмотрение, чтобы успеть подготовить возражения к дополнению к материалу, внесенному в суд истцом. Суд удовлетворил ходатайство и отложил разбирательство дела до 9 января. Тогда же адвокат Квицинии Инга Габилая ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчии, чей срок полномочий истек 31 октября. Однако суд отказал в его удовлетворении, поскольку в соответствии с законом о судебной власти срок [полномочий судьи] прекращается после завершения рассмотрения дела, поступившего до того, как истек его срок полномочий. Тем самым судебное разбирательство продолжится коллегией судей в составе Темура Тарбы (председательствующий), Лии Адлейбы и Романа Кварчии", - сообщили ТАСС в Верховном суде.

В то же время оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали своих сторонников собраться в 11:00 мск у здания ВС. "В иске Алхаса Квицинии речь о том, что ни один из кандидатов не был избран президентом по итогам голосования на выборах. Несмотря на это, в нарушение статьи 19 закона "О выборах президента" ЦИК признал избранным президентом Хаджимбу <...> Мы уверены, что 9 января общественность страны, неравнодушные граждане придут к зданию Верховного суда, будут внимательно следить за судебным процессом и адекватно реагировать на принятое решение Кассационной коллегии, а все наши дальнейшие действия напрямую будут зависеть от того, какое решение примет суд", - говорится в обращении "Амцахара", поступившем в распоряжение ТАСС.

Как отмечается в обращении "Единой Абхазии", политическая система страны "уже не пользуется доверием общества, исполнительная власть полностью себя дискредитировала". "Парламент не может принять принципиальные решения, судебная власть запятнала себя незаконным решением по иску оппозиции о признании выборов недействительными. Заседание следующей судебной инстанции 9 января - последняя наша надежда на то, что можно еще добиться законного решения в нашей стране. В связи с этим призываем граждан, небезразличных к судьбе родины, собраться 9 января", - говорится в обращении "Единой Абхазии".

О выборах

Президентские выборы в Абхазии прошли в два тура. Действующий президент Хаджимба набрал во втором туре 47,39% голосов избирателей (39 тыс. 793), Квициния - 46,17% (38 тыс. 766), разница составила 1 027 голосов. Против всех было подано 3 155 голосов. По мнению Квицинии, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно оппозиционер и пункт "против всех".

Согласно статье закона, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов, чем было подано против него. При этом в ней не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

Хаджимба вступил в должность 9 октября.