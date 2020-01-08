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Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Маджид Тахт-Раванчи также подчеркнул, что Тегеран не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны Вашингтона

ООН, 9 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отвечая на вопрос ТАСС о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа.

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"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что исламская республика действовала исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону. "Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа", - добавил Тахт-Раванчи.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема СулейманиОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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