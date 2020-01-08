Иран проинформировал ООН о нанесенных ударах и заявил о нежелании эскалации

ООН, 9 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН третье с момента обострения кризиса на Ближнем Востоке письмо. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС. В обращении исламская республика информирует о проведенной атаке и подтверждает, что "не ищет эскалации конфликта".

"Операция была точной и направленной на военные объекты, никакого сопутствующего ущерба гражданским лицам или строениям причинено не было", - указывается в документе.

Предыдущие письма постпред направил генсеку и Совбезу 3 января, сразу после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, и 7 января перед нанесением ответного удара по американским объектам в Ираке.