{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Иран проинформировал ООН о нанесенных ударах и заявил о нежелании эскалации

В обращении указывается, что операция была точной и направленной на военные объекты

ООН, 9 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН третье с момента обострения кризиса на Ближнем Востоке письмо. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС. В обращении исламская республика информирует о проведенной атаке и подтверждает, что "не ищет эскалации конфликта".

"Операция была точной и направленной на военные объекты, никакого сопутствующего ущерба гражданским лицам или строениям причинено не было", - указывается в документе.

Предыдущие письма постпред направил генсеку и Совбезу 3 января, сразу после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, и 7 января перед нанесением ответного удара по американским объектам в Ираке.

Теги
ИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Генсек ООН заявил, что воодушевлен признаками деэскалации в Персидском заливе
Антониу Гутерриш подчеркнул, что мир не может допустить новой войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС