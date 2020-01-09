{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты заявили, что общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году

В топ-10 стран с крупнейшими оборонными расходами вошли, в частности, США, Китай, Саудовская Аравия, Индия, Великобритания и Россия

ТАСС, 9 января. Общемировой уровень расходов на оборону превысил $1,8 трлн в 2019 году. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС отчете по изменению мировых оборонных расходов, изданном информационно-аналитическим издательским агентством Jane's.

"В 2019 году мировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн. Такой результат во многом был вызван ростом оборонных расходов стран Европы", - отметили эксперты Jane's.

Согласно данным годового отчета по изменению оборонных расходов за 2019 год, опубликованного Jane's, рост общемировых оборонных расходов в 2019 году замедлился до 1% по сравнению с 6% в 2018 году. "В то время как в большинстве регионов наблюдался спад, данные затраты европейских стран выросли на 5,2%. Более того, шесть из 10 наиболее выросших в 2019 году оборонных бюджетов принадлежат государствам Европы", - сообщили эксперты, отметив, что наиболее быстрый рост оборонных расходов в 2019 году показала Болгария (125%). "Это связано с проведением страной в августе платежа за восемь истребителей F-16 Block 70", - добавили специалисты.

"По оценке Jane's, на протяжении следующих 10 лет ежегодный рост общемировых оборонных расходов составит 1,5-2%", - отметила старший аналитик агентства по оборонным расходам Фенелла Макгерти.

В топ-10 стран с крупнейшими оборонными расходами в 2019 году вошли США ($726 млрд), Китай ($217 млрд), Саудовская Аравия ($57 млрд), Индия ($57 млрд), Великобритания ($56 млрд), Франция ($53 млрд), Германия ($48 млрд), Россия ($48 млрд), Япония ($45 млрд), Южная Корея ($41 млрд). По сравнению с 2018 годом текущий список практически не изменился - Германия поднялась на седьмое место, в то время как Япония заняла девятое.

Оборонные затраты европейских стран

Как отмечают эксперты Jane's, общие оборонные расходы стран Европы достигнут $300 млрд в течение ближайших двух лет. С 2005 года они находятся на уровне $250-275 млрд. В 2019 году оборонные бюджеты стран Западной и Восточной Европы увеличились на 4% и 12% соответственно. Затраты Германии и Швеции на оборону выросли на 11% и 9%.

"Начиная с 2014 года, оборонные расходы восточноевропейских стран более чем удвоились - с $4 млрд в 2013 году до $10,4 млрд в 2019 году", - отметила Макгерти. Предполагается, что суммарный оборонный бюджет стран Восточной Европы увеличится до $57 млрд к 2030 году и составит 2,7% от общемирового.

Согласно оценке Jane's, оборонный бюджет России в 2019 году составил $48 млрд (по курсу доллара США 2019 года), что на $1 млрд больше, чем годом ранее. И в 2018-м, и в 2019 году РФ занимала восьмое место в списке стран с крупнейшими оборонными расходами.

Оборонные расходы США

Оборонные расходы США в 2019 году составили $726,2 млрд (40% от общемировых затрат на оборону), незначительно уменьшившись по сравнению с предыдущим годом ($742 млрд). Предполагается, что по итогам 2020 года оборонные затраты Вашингтона снизятся до $721 млрд, отмечают эксперты Jane's.

В 2020 году США, как ожидается, уделят приоритетное внимание работам в области гиперзвука, искусственного интеллекта, направленной энергии, автономности, кибернетики и космоса.

НАТО увеличивает расходы на оборону

10 стран - членов Североатлантического альянса (НАТО), в том числе Болгария, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния, США, Франция, Эстония, довели уровень своих оборонных затрат до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). "В 2014 году этого показателя достигали только четыре участника НАТО - Великобритания, Греция, США и Франция", - отметили эксперты Jane's.

Согласно данным Jane's, доля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в общемировых оборонных расходах составляет $472 млрд. "Оборонный бюджет Китая составил $217 млрд в 2019 году - 46% от регионального уровня. На втором месте по показателю оборонных затрат в АТР находится Индия с бюджетом в $56 млрд (12% от регионального показателя)", - сообщили в Jane's, отметив, что в 2018 году оборонный бюджет Китая составил $208 млрд.

На страны Ближнего Востока и Африки южнее Сахары по этому показателю приходится $13 млрд и $174 млрд соответственно, отметили эксперты.

Реклама на ТАСС
Пенс: Иран указал союзным с ним группировкам не атаковать объекты и военнослужащих США
Вице-президент США выразил надежду, что эти послания будут услышаны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС