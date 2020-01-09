Эксперты заявили, что общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году

ТАСС, 9 января. Общемировой уровень расходов на оборону превысил $1,8 трлн в 2019 году. Об этом сообщается в имеющемся в распоряжении ТАСС отчете по изменению мировых оборонных расходов, изданном информационно-аналитическим издательским агентством Jane's.

"В 2019 году мировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн. Такой результат во многом был вызван ростом оборонных расходов стран Европы", - отметили эксперты Jane's.

Согласно данным годового отчета по изменению оборонных расходов за 2019 год, опубликованного Jane's, рост общемировых оборонных расходов в 2019 году замедлился до 1% по сравнению с 6% в 2018 году. "В то время как в большинстве регионов наблюдался спад, данные затраты европейских стран выросли на 5,2%. Более того, шесть из 10 наиболее выросших в 2019 году оборонных бюджетов принадлежат государствам Европы", - сообщили эксперты, отметив, что наиболее быстрый рост оборонных расходов в 2019 году показала Болгария (125%). "Это связано с проведением страной в августе платежа за восемь истребителей F-16 Block 70", - добавили специалисты.

"По оценке Jane's, на протяжении следующих 10 лет ежегодный рост общемировых оборонных расходов составит 1,5-2%", - отметила старший аналитик агентства по оборонным расходам Фенелла Макгерти.

В топ-10 стран с крупнейшими оборонными расходами в 2019 году вошли США ($726 млрд), Китай ($217 млрд), Саудовская Аравия ($57 млрд), Индия ($57 млрд), Великобритания ($56 млрд), Франция ($53 млрд), Германия ($48 млрд), Россия ($48 млрд), Япония ($45 млрд), Южная Корея ($41 млрд). По сравнению с 2018 годом текущий список практически не изменился - Германия поднялась на седьмое место, в то время как Япония заняла девятое.

Оборонные затраты европейских стран

Как отмечают эксперты Jane's, общие оборонные расходы стран Европы достигнут $300 млрд в течение ближайших двух лет. С 2005 года они находятся на уровне $250-275 млрд. В 2019 году оборонные бюджеты стран Западной и Восточной Европы увеличились на 4% и 12% соответственно. Затраты Германии и Швеции на оборону выросли на 11% и 9%.

"Начиная с 2014 года, оборонные расходы восточноевропейских стран более чем удвоились - с $4 млрд в 2013 году до $10,4 млрд в 2019 году", - отметила Макгерти. Предполагается, что суммарный оборонный бюджет стран Восточной Европы увеличится до $57 млрд к 2030 году и составит 2,7% от общемирового.

Согласно оценке Jane's, оборонный бюджет России в 2019 году составил $48 млрд (по курсу доллара США 2019 года), что на $1 млрд больше, чем годом ранее. И в 2018-м, и в 2019 году РФ занимала восьмое место в списке стран с крупнейшими оборонными расходами.

Оборонные расходы США

Оборонные расходы США в 2019 году составили $726,2 млрд (40% от общемировых затрат на оборону), незначительно уменьшившись по сравнению с предыдущим годом ($742 млрд). Предполагается, что по итогам 2020 года оборонные затраты Вашингтона снизятся до $721 млрд, отмечают эксперты Jane's.

В 2020 году США, как ожидается, уделят приоритетное внимание работам в области гиперзвука, искусственного интеллекта, направленной энергии, автономности, кибернетики и космоса.

НАТО увеличивает расходы на оборону

10 стран - членов Североатлантического альянса (НАТО), в том числе Болгария, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния, США, Франция, Эстония, довели уровень своих оборонных затрат до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). "В 2014 году этого показателя достигали только четыре участника НАТО - Великобритания, Греция, США и Франция", - отметили эксперты Jane's.

Согласно данным Jane's, доля Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в общемировых оборонных расходах составляет $472 млрд. "Оборонный бюджет Китая составил $217 млрд в 2019 году - 46% от регионального уровня. На втором месте по показателю оборонных затрат в АТР находится Индия с бюджетом в $56 млрд (12% от регионального показателя)", - сообщили в Jane's, отметив, что в 2018 году оборонный бюджет Китая составил $208 млрд.

На страны Ближнего Востока и Африки южнее Сахары по этому показателю приходится $13 млрд и $174 млрд соответственно, отметили эксперты.