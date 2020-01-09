Трюдо и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и катастрофу лайнера в Иране

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке и авиакатастрофу самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом говорится в опубликованном заявлении канцелярии канадского премьера.

"Президент Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе борта компании "Международные авиалинии Украины". Лидеры обсудили необходимость проведения тщательного расследования с целью установления причин катастрофы", - сказали в канцелярии.

Кроме того, Трюдо и Трамп "обменялись мнениями по поводу ситуации в Ираке и дальнейших шагов в отношении Ирана". "Они обсудили необходимость деэскалации напряженности и подчеркнули важность поддержания стабильности в Ираке и продолжение борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - говорится в сообщении.