Госдеп: США не устанавливали другим странам общих санкций за покупку у России С-400

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. США не устанавливали общих санкций в отношении стран, планирующих покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это признал на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга, отвечая на вопрос о закупке комплексов Индией, уточнив, что каждый подобный случай приобретения российских систем какими-либо странами рассматривается в Вашингтоне отдельно.

"Были сообщения, большинство из них не из США, что есть полный запрет [от администрации США на приобретение другими странами российских комплексов]. Такого нет, - отметил он. - Конгресс США никогда такого не решал, как и администрация. Здесь есть небольшое непонимание, поскольку Индия обладает особым статусом [нашего партнера]". По словам представителя ведомства, как не существует общего запрета, так и нет и универсального применения санкций в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

"В каждом конкретном случае санкции CAATSA будут рассматриваться отдельно..., - обратил внимание чиновник. - Однако индийские власти также знают о риске санкций. Они также знают, что мы хотим работать с ними, чтобы найти путь, который не подвергнет их риску".

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в 2018 году.

С-400 "Триумф" - российская ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, может уничтожать цели на высоте до 30 км. Она разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор - Александр Леманский.