Постпред Ирана при ООН: США должны вернуться в ядерную сделку для дискуссий по ее аспектам

ООН, 9 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Иран готов вести с США переговоры по аспектам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе только при условии возвращения Вашингтона в соглашение. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, комментируя сделанные в среду заявления президента США Дональда Трампа.

"Для США лучше вернуться в СВПД и вернуться к переговорам, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Если они вернутся и будут в целом выполнять СВПД, думаю, мы могли бы вести дискуссии внутри формата 5+1 [пять постоянных членов СБ ООН и Германия, ведущие переговоры с Ираном]".

"США не в том положении, чтобы диктовать свою волю другим, - подчеркнул дипломат, - Они вышли из СВПД полтора года назад. Теперь они наказывают те страны, которые остались в соглашении. США должны сменить свою позицию и выполнять свои обязательства".