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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

В документе также указывается, что США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американский интересов

ООН, 9 января. /ТАСС/. Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

В письме она отметила, что США "готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

В письме содержится ссылка на статью 51 Устава ООН, которая обязывает страны незамедлительно сообщать Совету Безопасности о военных действиях, предпринятых для самообороны. "США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов", - цитирует агентство текст документа.

Теги
СШАИранКрафт, КеллиОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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