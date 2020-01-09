Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

ООН, 9 января. /ТАСС/. Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

В письме она отметила, что США "готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

В письме содержится ссылка на статью 51 Устава ООН, которая обязывает страны незамедлительно сообщать Совету Безопасности о военных действиях, предпринятых для самообороны. "США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов", - цитирует агентство текст документа.