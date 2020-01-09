WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

"Это дало [возможность] иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны, - указал чиновник. - Власти США еще днем во вторник [7 января] знали [список] объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было". Соответствующую информацию военные США получили от иракских властей за несколько часов до атак, утверждает издание.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от Ирана.