{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing-737 в Тегеране

Зеленский пообещал украинцам провести тщательное расследование авиакатастрофы в Иране

Украинские специалисты будут подключены к работе комиссии, ожидает глава государства

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам провести тщательное и независимое расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", - сказал он в четверг в обращении к народу Украины.

Президент ожидает, что украинские специалисты, которые 9 января в 3:30 прибыли в Иран, будут подключены к работе комиссии, в частности по расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие эксперты из профильных ведомств. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Boeing 737", - отметил глава украинского государства.

Зеленский также призвал украинских граждан воздержаться от посещения этого региона и попросил воздерживаться от спекуляций до того, пока не будут обнародованы официальные результаты комиссии по расследованию катастрофы. "Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех, особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий", - сказал президент.

Теги
УкраинаКанадаИранЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
Реклама на ТАСС
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных и убили 20 солдат
Около 1 тыс. местных жителей, по данным Reuters, в результате нападения лишились крова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС