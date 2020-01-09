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СМИ: главы МИД Южной Кореи и США 14 января обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Еще одной важной темой встречи станет денуклеаризация и установление мира на Корейском полуострове

ТАСС, 9 января. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва 14 января в Сан-Франциско обсудит с госсекретарем США Майклом Помпео мирный процесс в КНДР и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

"Главы дипломатических ведомств планируют дать оценку ситуации, касающейся денуклеаризации и установления мира на [Корейском] полуострове, а также [обсудить] пути всестороннего и взаимовыгодного развития южнокорейско-американских отношений", - цитирует Yonhap заявление пресс-секретаря южнокорейского МИД Ким Ин Чхоля.

Он добавил, что стороны также обсудят региональные и международные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Как отмечает агентство, ожидается, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также посетит Сан-Франциско для проведения двусторонних и трехсторонних встреч со своими американскими и южнокорейскими коллегами.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи планировала в ноябре посетить США с визитом. Однако из-за сложностей с рабочим расписанием Кан Ген Хва и Майкла Помпео поездка не состоялась.

Теги
СШАСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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