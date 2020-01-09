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Кризис в Сирии

Четверо офицеров ВС Турции погибли в Сирии при взрыве

Инцидент произошел во время патрулирования военными автодороги

ТАСС, 9 января. Четверо военнослужащих турецкой армии в званиях младших офицеров погибли в Сирии при взрыве. Об этом в четверг сообщило Министерство национальной обороны Турции, разместив в Twitter фотографии погибших.

Инцидент произошел на севере Сирии в среду. Военные занимались патрулированием автодороги, когда рядом с ними был подорван заминированный автомобиль.

В октябре 2019 года Анкара начала в Сирии трансграничную операцию "Источник мира" - к востоку от реки Евфрат. Ее целью является очистка территории от террористических элементов и вооруженных формирований "Сил народной самообороны" сирийских курдов, которые признаны Турцией в качестве угрозы национальной безопасности.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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