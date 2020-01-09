{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Австрии магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты, годные к употреблению

Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров

ВЕНА, 9 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Власти Австрии собираются запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты питания и обяжут торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций. Как выяснил корреспондент ТАСС, такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020-2024 годы "Ответственность за Австрию".

"План действий против пищевых отходов" заявлен целью коалиционного кабинета министров Австрийской народной партии (АНП) и партии "Зеленые". Он предполагает создание системы распределения продуктов питания в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворительными организациями. Как отмечается в документе, власти в соответствии с планом намерены ввести запрет на утилизацию еще съедобных пищевых продуктов с истекшим сроком годности.

Распределением таких продуктов займется национальный координационный центр. Он будет отвечать за их соответствие нормам и стандартам качества. За основу для нововведения в Австрии был взят французский опыт - там подобная система передачи продуктов благотворительным организациям существует во избежание больших объемов пищевых отходов.

7 января президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге новое коалиционное правительство республики. Лидер АНП Себастьян Курц стал канцлером, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером, министром по делам государственной службы и спорта.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерКурц, Себастьян
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Постпред Ирана назвал бессмысленным предложение США о сотрудничестве
Предложение не имеет смысла, пока действуют американские санкции в отношении Тегерана, подчеркнул Маджид Тахт-Раванчи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС