"Конфликт все еще может развиваться". Мировые СМИ о ситуации вокруг Ирана

Журналисты сходятся во мнении, что новую большую войну на Ближнем Востоке удалось предотвратить, но до реального разрешения кризиса еще далеко

Противостояние между США и Ираном резко обострилось после удара американских военных в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Мы отобрали главные комментарии мировых изданий о ситуации вокруг Ирана. США The Washington Post: "Нарастание конфронтации между США и Ираном приостановилось, и это, как отметил президент Дональд Трамп, "хорошо для всех заинтересованных сторон". Продемонстрировав способность наносить удары по базам в Ираке, где расположены американские войска, Иран объявил, что "завершил" применение мер в ответ на убийство генерал-майора Касема Сулеймани. Трамп, сообщив, что среди американцев нет погибших и раненых в результате ракетного удара со стороны Тегерана, решил повременить с масштабными атаками...

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Сторонники Трампа поспешили провозгласить его победу, записав ему в актив устранение архитектора зарубежных авантюр Ирана, не сопровождавшееся применением (Тегераном) более серьезных ответных мер. Такие оценки являются преждевременными и близорукими. Вылазки Ирана, направленные против интересов и союзников США, практически наверняка продолжатся в предстоящие месяцы. Если администрация Трампа быстро не активизирует дипломатические усилия, то выдворение США с Ближнего Востока, которое руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал своей конечной целью, может вскоре стать реальностью в Ираке и Сирии. Кроме того, есть еще ядерная программа Ирана, реализацию которой режим в Тегеране, как он объявил, намерен активизировать в связи с убийством Сулеймани. В своем выступлении в среду Трамп заявил, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием. Однако, выйдя из сделки, ограничившей ядерную программу Ирана, и вступив в конфронтацию с режимом, он не сформулировал никакой внятной стратегии остановки дополнительного обогащения урана Тегераном. Он лишь призвал европейских союзников и Россию отказаться от попыток спасти данный пакт. Трамп должен воспользоваться затишьем, чтобы начать серьезные переговоры с Исламской Республикой... Кампания оказания "максимального давления" на Тегеран не привела к началу новых переговоров по ядерной программе Ирана, которых добивается Трамп. Она не увенчалась крахом режима или капитуляцией, на которые надеялись советники президента из числа "ястребов". Politico: "Трамп в своем обращении к согражданам в среду постарался разрядить обостряющийся кризис в отношениях с Ираном, отдав предпочтение объявлению о введении новых санкций, а не о применении военных мер против Тегерана за нанесенный несколькими часами ранее ракетный удар по базам в Ираке, на которых размещены американские войска... Нынешняя позиция Трампа в отношении Ирана снижает вероятность начала боевых действий... Трамп не в первый раз, сталкиваясь с перспективой возникновения затяжной конфронтации, решает разрядить напряженность в американо-иранских отношениях". Foreign Policy: "Трамп отступил от угроз военного возмездия после того, как Иран выпустил свыше дюжины ракет по американским целям в Ираке. Таким образом, американский лидер открыл дверь для деэскалации, хотя и объявил о введении новых санкций в отношении Тегерана... Несмотря на предположения, которые высказывались в течение последних нескольких дней, о том, что США положат конец своему военному присутствию в Ираке, ...Трамп не подал никакого сигнала о неминуемом выводе войск. Более того, он призвал Иран сотрудничать с целью разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)". The Wall Street Journal: "Предпринятые атаки — последний по времени пример быстро разгорающегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном, и даже если Иран попытался предпринять шаги к деэскалации конфликта, ситуация, по мнению аналитиков, может быстро выйти из-под контроля... При формулировании ответа на иранскую атаку администрации Трампа пришлось учитывать риск регионального конфликта с непредсказуемыми последствиями, в результате которого удары могли быть нанесены по американским союзникам на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ". The New York Times: "Война с Ираном сильно отличалась бы от любого другого конфликта на памяти нынешнего поколения, считают эксперты в области национальной безопасности. Она ощущалась бы на борту танкеров, следующих по Ормузскому проливу, на автозаправочных станциях в штате Канзас, в отелях и на площадях Парижа, в мечетях ОАЭ. Война в Ираке сильно сказалась на бюджете США и привела к далеко идущим последствиям, но война с Ираном привела бы к гораздо худшим последствиям". Associated Press: "США и Иран сделали шаг назад от возможной войны после того, как президент Дональд Трамп дал понять, что не будет прибегать к военному ответу на иранский ракетный удар, в результате которого никто из американцев не пострадал... Несмотря на примирительный тон высказываний (Трампа), в регионе в среду ощущалась напряженность".

Американские войска в регионе находятся в состоянии повышенной боеготовности

"Конфликт все еще может развиваться по непредсказуемому сценарию в предстоящие недели и месяцы, поскольку формирования, находящиеся под иранским контролем, могут осуществить нападения". Bloomberg: "Следует оценивать ситуацию с долей скепсиса. Режим в Тегеране, доведший себя до истерики после убийства Сулеймани, вряд ли удовлетворится лишь ракетным залпом. И тот факт, что никто из американцев не погиб в результате удара, не утолит жажду крови, которую испытывает духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Более вероятно то, что эти пуски ракет — лишь первый этап того, что Хаменеи охарактеризовал как жесткий ответ на устранение американцами Сулеймани... Это отнюдь не значит, что следующий удар будет нанесен с иранской территории". Fox News: "Урок, который стоит извлечь, состоит в том, что, несмотря на жесткую риторику, Иран боится мощи США и не желает военной конфронтации с Америкой, которая может обернуться вторжением, как то было в Ираке и Афганистане... Решение Трампа уничтожить Сулеймани — террориста, несущего ответственность за гибель свыше 600 американцев и тысяч граждан других стран — стало двойной победой для США. Во-первых, устранение Сулеймани означает, что он уже не сможет возглавить еще одну атаку, а во-вторых, это убийство стало суровым предостережением Ирану: администрация США готова наносить удар, когда это необходимо". Иран Etemad: "У нынешнего руководства США нет никакой политической стратегии или доктрины. В США сейчас может произойти что угодно, и за этим может не быть никаких серьезных предпосылок. Все служит только для поддержания рейтинга нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа". Keyhan: "Один из вопросов, поднятых на встрече Трампа с представителями служб безопасности, армии и разведки США, заключается в том, что, если мы не ответим на эту акцию Ирана, другие страны не будут нас уважать. Но если мы ответим Ирану, то Тель-Авив и Хайфа будут стерты с лица земли. Ну и как же реагировать в этой ситуации? Беспомощность США в этом вопросе очевидна". Iran Daily: "Президент Дональд Трамп отступил, отказавшись от дальнейшего военного противостояния с Ираном". IRNA: "Примерно через десять часов после ударов (Ирана по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля) Трамп появился перед прессой и сделал мрачное заявление. Он сказал, что Америка не собирается больше предпринимать военные действия и что в результате иранских ударов никто не пострадал... Он утратил свое привычное "фараоновское" высокомерие". IRIB: "Трамп утверждал, что он ответит решительно, как только Иран отреагирует на гибель Сулеймани. Но после иранских ракетных ударов он лишь ограничился заявлениями о том, что у США самая мощная армия в мире... Этими ракетными ударами был запущен процесс снижения американского влияния в регионе, а это означает, что США в скором времени утратят влияние и во всем мире". Великобритания The Financial Times: "Дональд Трамп просигнализировал о том, что США не будут отвечать военными действиями на нападения Ирана на американские силы в Ираке. Он сделал ставку на деэскалацию кризиса на Ближнем Востоке, вызванного его приказом убить самого важного иранского генерала. Высказывания президента позволяют предположить, что США и Иран делают шаг назад от пятидневного балансирования на грани войны, которое породило страхи о полномасштабном столкновении вслед за убийством иранского военачальника Касема Сулеймани. США и Иран обменялись сообщениями по деэскалации конфликта в ночь на среду при помощи швейцарского неофициального канала передачи информации, сообщил FT источник, знакомый с ситуацией".

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The Guardian: "Речь Трампа была значительно более спокойной, чем его заявления и твиты, опубликованные сразу же после убийства Сулеймани, когда он пригрозил разбомбить иранские объекты культурного наследия, что, возможно, будет означать совершение военного преступления. Соединенные Штаты за последние дни перебросили 3,5 тыс. десантников на Ближний Восток, а американцам было рекомендовано покинуть регион по соображениям безопасности". The Daily Telegraph: "В адрес Ирана все более настойчиво звучат призывы дать объяснения по поводу катастрофы гражданского пассажирского самолета в небе над Тегераном спустя несколько часов после того, как иранские силы нанесли ракетный удар по американским военным. Авиационные эксперты минувшей ночью подвергли сомнению предположения о том, что самолет мог разрушиться из-за простого отказа двигателя, а друзья и семьи трех погибших британцев потребовали провести расследование обстоятельств авиакатастрофы. Внештатный редактор ресурса FlightGlobal Дэвид Лермон сказал Daily Telegraph, что неспособность экипажа послать сигнал бедствия позволяет предположить, что случилось "внезапное" происшествие, из-за которого ему пришлось бороться за контроль над самолетом". Германия Welt: "Сначала Дональд Трамп грозит Ирану, затем протягивает ему руку. Он оценивает нападение Ирана на американские базы в Ираке как знак военной деэскалации. Американский президент объявил об ужесточении санкций и призвал Германию отказаться от выполнения ядерной сделки..."

Трамп знает своих избирателей, а они войны не хотят

"При этом они не хотят, чтобы Америка была слабой — как та, которую, по словам Трампа, им оставил после себя Барак Обама. Выступление Трампа в Белом доме было нацелено именно на это. Ощущалось и облегчение Трампа в связи с тем, что Иран пока, как кажется, пошел на попятную". Frankfurter Allgemeine Zeitung: "После всех угроз и клятв отомстить, которые последовали за убийством генерала Сулеймани, данный авиаудар (по американским объектам в Ираке), как бы странно это ни звучало, не выглядит как мера, способная обострить конфликт до предела. Но при этом данный удар демонстрирует, на что способен Тегеран в военной сфере. Администрация Трампа, которая готовилась к атаке, трактует данный удар так, будто американских солдат намеренно не брали под прицел. Иранский министр иностранных дел Зариф заявил, что меры Тегерана были "соразмерными". Время покажет, удовлетворили ли иранцы свою потребность в мести за убийство генерала". Stuttgarter Zeitung: "Эта месть, как кажется, очень точно была рассчитана, пусть горячие головы и бряцают оружием столь рьяно. Их боевые кличи подают жителям страны сигнал о готовности к бою, одновременно с этим позволяют отвлечься от суровых будней. А американцам они показывают, что Иран ни в коем случае не хочет провоцировать США на обмен ударами. Иранское военное руководство очень точно просчитывает все ходы. Оно хочет оставить открытыми каналы для переговоров и возможности для ослабления санкций. Руководители не теряют из вида свою стратегическую цель — они хотят утомить американцев и выдавить их из Ирака. Тогда у Тегерана будут развязаны руки". Die Zeit: "Европейцы оказались в сложном положении. Они должны содействовать деэскалации и призывать к умеренным шагам. Только вот одних слов недостаточно, когда гремят орудия. Словами не обеспечить безопасность в Персидском заливе. Германия сокращает свой контингент в Ираке. Однако, когда Тегеран прибегает к бомбардировкам и наращивает обогащение урана, нейтралитет не подходит. Европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы Трамп или кто-то другой пригрозил режиму (в Иране) еще более жесткими санкциями". Франция Les Echos: "Ни в коем случае это не конец конфликта, все указывает на то, что он будет продолжаться. Вопрос заключается в том, будет ли Иран действовать напрямую или через своих партнеров", — считает старший советник Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс. Проиранские группировки в Ираке, где произошел рейд против Касема Сулеймани, уже дали понять, что теперь их очередь действовать". Agence France Presse: "Даже если иранский ответ завершен, остается "иракский ответ", который будет не менее серьезным, как обещают проиранские вооруженные группировки в этой стране. Они обещали продолжать "до тех пор, пока последний солдат" США не покинет Ирак, при том что Вашингтон обвиняет их в десятках ракетных обстрелов, направленных против их дипломатов и военных. Эти группы утверждают, что их действия координируются с ливанской "Хезболлах" и Тегераном".

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Le Figaro: "Сейчас никто не может предвидеть, как Тегеран будет вести себя в ходе противостояния с Соединенными Штатами. Особенно с таким непредсказуемым хозяином Белого дома. Похоже, что ему (Трампу) были предложены несколько вариантов действий в связи с нападением на американское посольство в Багдаде с очевидной надеждой, что он выберет менее экстремальный вариант, чем ликвидация иранского генерала на иракской территории. Если нынешний конфликт обострится, что может быть более экстремальным? Бомбить иранские культурные объекты, как он обещает в Twitter? Это был бы первый случай, когда президент западной демократической державы подражает методам группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ)... Этот кризис увеличивает риск ускоренного возобновления Ираном своей ядерной программы, которую они заморозили после подписанного в Вене в 2015 году соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий). И если иранцы действительно пойдут по этому пути, то мы сможем в полной мере оценить ошибку, допущенную администрацией Трампа при выходе из соглашения при поддержке правительства Израиля... Никто не понимает, чего он хочет добиться, кроме вывода американских сил из региона. Это не совсем политика. Это стратегическое отступление". Le Monde: "Дональд Трамп не смог развеять сомнения в том, что жесткие санкции помогают достижению долгосрочных целей Вашингтона, хотя он неоднократно отрицал желание сменить власть в Тегеране. Эта двусмысленность может вновь появиться в речи, которую вице-президент США Майкл Пенс, известный своей жесткой позицией по отношению к Ирану, произнесет 13 января по приглашению Фонда защиты демократии". Италия La Repubblica: "Дональд Трамп делает то, что умеет лучше всего — вести переговоры методом кнута и пряника. За несколько дней происходит все: от убийства иранского генерала Сулеймани до ударов Тегерана по американским базам в Ираке, в результате которых жертв нет. Затем американский президент предлагает мир Ирану, указывая, что Тегеран "отступает, и это хорошо". С одной стороны, Трамп грозит новыми экономическими санкциями и обещает, что не позволит разработку ядерного оружия Тегераном, а с другой — заявляет, что хочет достигнуть соглашения с Ираном..."

Третья мировая война отложена, а у американского лидера появилась хорошая возможность поквитаться с НАТО, от которых он требует большей вовлеченности в регионе

Il Messaggero: "Триумфатором в итоге вышел Дональд Трамп, объявившей о завершении напряженности с Ираном. Отступать пришлось иранцам, хотя все вело к прямому столкновению. Если бы в результате ракетного удара по американским базам в ночь на среду пролилась американская кровь, американцы обрушились бы со всей своей военной мощью сразу на Тегеран. У Ирана нет возможности и инструментов для ведения прямого лобового конфликта". Corriere della sera: "В целом союзники по НАТО согласны с недопустимостью обладания Тегераном атомной бомбой, но европейские правительства считают контрпродуктивным введение жестких экономический санкций против Ирана. И это главное различие в подходах США и Европы". Испания El Pais: "Дождь из иранских ракет, который рано утром в среду обрушился на две военные базы США в Ираке, предоставляет Тегерану и Вашингтону возможность отступить от опасной военной эскалации. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сумел показать своим последователям, что он выполнил обещание отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани... В то же время отсутствие жертв среди американцев позволило президенту Дональду Трампу не чувствовать себя вынужденным ответить военными действиями и согласиться на объявление новых санкций". Швейцария RTS: "Ответ Ирана был достаточно сильным. Во-первых, послание носило политический характер: Исламская республика не боится атаковать непосредственно США. То есть Иран наносит удар по американской армии, что является довольно исключительным случаем. Второе послание — военное: Тегеран продемонстрировал, что его баллистические ракеты способны поражать цели, минуя американскую оборону...

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С другой стороны, эти репрессалии были довольно скромными. Эти удары, видимо, не привели к жертвам, и это не случайно. Нанесен лишь материальный ущерб и одновременно спасено лицо перед иранским населением, а также оставлена приоткрытой дверь для возможной деэскалации. На настоящий момент это работает: мы видели заявление Дональда Трампа. Вопрос теперь в том, удержится ли это относительное затишье и будут ли новые атаки. Это покажут ближайшие дни. Цель Ирана состояла в том, чтобы американцы покинули Ирак как можно скорее, что позволит ему расширить свое влияние. Что касается американцев, то ситуация несколько сложнее: с одной стороны, Вашингтон стремится ослабить иранское влияние в регионе, а с другой — Дональд Трамп хочет вывести своих солдат, чтобы ответить на ожидания своего электората. Поэтому нужно найти способ покинуть страну, чтобы это не напоминало беспорядочный уход и сдерживать вместе с тем амбиции Ирана. И это уравнение все больше походит на головоломку". Швеция Dagens nyheter: "После того, как в конце прошлой недели Трамп принял решение о ликвидации генерала Касема Сулеймани, американский народ, Конгресс и союзные государства ожидали от американского правительства того, что походило бы на четкую и долгосрочную ближневосточную стратегию. Речь (Трампа) не содержала даже контуров подобной стратегии... После убийства Сулеймани стало очевидно, насколько далеко друг от друга находятся сегодня страны-члены НАТО и США... В своей речи в среду Трамп представил европейцев, по-прежнему верящих в (ядерную) сделку с Ираном, как бесчувственных или наивных финансовых спонсоров терроризма. Подобную характеристику трудно считать протянутой рукой". Svenska dagbladet: "И Иран, и США хотят снизить уровень конфликта..."

Сейчас Трамп выглядит победителем и крутым парнем, каким он и хочет выглядеть

"Он уничтожил ужасного противника (генерала Сулеймани), в течение двух десятилетий наносившего ущерб США и их союзникам, при этом, вроде бы, обошлось без гибели американцев. Действия Трампа, однако, трудно предсказуемы. Он может снова преподнести сюрприз, но, похоже, самая большая напряженность на этот раз уже позади". Чехия Mlada fronta Dnes: "Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Известная пословица сейчас особенно применима к Ближнему Востоку. Она отражает итог происходящего там бесконечного круговорота агрессии. С точки зрения Соединенных Штатов, пожал бурю, а скорее ураган, заслуживавший ответного удара иранский генерал Касем Сулеймани. Командующий элитными иранскими подразделениями, добивавшийся успехов, погиб во время американского удара по Багдаду. Это, как следует понимать, был не только акт возмездия за его многолетние секретные операции, но прежде всего сигнал обретающему все большую самоуверенность Тегерану. Тегерану, решительно настроенному расширить свое влияние в Ираке, Сирии, Ливане и, как становится ясно, еще далее. И это, несмотря на жесткие экономические, антитеррористические и прочие принимаемые против него меры". Сербия "Правда": "Трагическая ошибка Трампа: США проигрывают, начинается новый мировой порядок с новыми лидерами. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани похоже на необдуманный акт насилия. Это прецедент, который фундаментально изменит отношения как на Ближнем Востоке, так и во всем мире... Создается впечатление, что убийство генерала стало тем шагом, после которого уже ничего не будет прежним. И этот шаг совершил президент Трамп, причем жертвой этого шага в итоге может стать он сам. Очевидно, что теперь любой генерал или политик в любой точке мира может стать целью государственного терроризма, каковым по определению является убийство Сулеймани. Больше всего опасений вызывает возможность перерастания ситуации в третью мировую войну, поскольку Ближний Восток обладает потенциалом втянуть в военный вихрь все мировые силы". Канада CTV: "США и Иран отступили от края пропасти грозящей войны после того, как президент Дональд Трамп дал понять, что не будет прибегать к военному ответу на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке... Трамп, похоже, стремился понизить градус напряженности в отношениях с Ираном, который достиг новых высот после того, как американский президент санкционировал убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

На эту тему Как развивался конфликт между США и Ираном

Иран незамедлительно нанес ответный удар — первый удар по Америке с 1979 года, когда было захвачено посольство США в Тегеране, выпустив десятки ракет по американским базам в Ираке. Однако Трамп, который столкнулся с одним из величайших испытаний своего президентства, заявил, что ответом США на эти действия будет введение новых экономических санкций, которые будут оставаться в силе до тех пор, "пока Иран не изменит своего поведения". The Globe and Mail: "Трамп ранее предупреждал, что Тегеран столкнется с подавляющей силой, если будет мстить за убийство Сулеймани. Иран, в свою очередь, угрожал напасть на Израиль, ОАЭ и других союзников США на Ближнем Востоке, если Трамп ответит на ракетные удары. Но после того, как пыль осела, политические лидеры, как представляется, больше не желают усиливать напряженность, а аналитики заявили, что текущий американо-иранский кризис может обойтись и без полномасштабной войны... Сейчас ключевой вопрос заключается в том, ответят ли США на ракетный удар по своим базам в Ираке и будет ли удовлетворен Иран тем, что этот его удар не причинил никакого вреда американским военнослужащим. Второй вопрос связан с тем, санкционирует ли Иран проведение террористических акций против США руками своих союзников на Ближнем Востоке или где-то еще". Бразилия O Globo: "Дональд Трамп усилил свои позиции по итогам обострения напряженности в отношениях с Ираном, по меньшей мере в краткосрочном и долгосрочном плане. Вероятно, этого окажется достаточно для того, чтобы спокойно дождаться президентских выборов в ноябре без вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Президенту удалось установить правила игры, заставив иранский режим быть более внимательными к интересам американцев в регионе..."

Иранцы ответили на убийство Сулеймани рационально и ожидаемо

"Они знали, или по меньшей мере опасались, что американский президент может отдать приказ о массированных бомбардировках нефтяной инфраструктуры страны... Тегеран понял, что по новым правилам игры допустимо бороться с союзниками США в регионе, как например в случае с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии (хуситы, союзники иранцев, взяли ответственность на себя, хотя разведданные указывают на Тегеран), не переступая красную черту, которой являются сами американцы. В стратегическом геополитическом плане США могут столкнуться в долгосрочной перспективе с негативными последствиями случившегося. Их военное пребывание в Ираке находится под вопросом, а без американских войск следует ожидать еще большего укрепления влияния иранцев в Багдаде. Существует также риск возрождения группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако для президента-изоляциониста эти побочные эффекты не станут слишком большой проблемой". Турция Sabah: "Иран всегда извлекал выгоду, когда в регионе царил хаос. Сегодня сумбурная политика президента США Дональда Трампа предоставляет Ирану шанс на усиление своего влияния в регионе. Эта ситуация заставляет нас задуматься о том, как в дальнейшем будут развиваться события. Будет ли это скоротечный и ограниченный конфликт, или же это перейдет в длительную войну на истощение. Дальнейшие действия Ирана определят будущий ход событий. Иранцам удалось проводить политику сопротивления США в течение последних 40 лет, и они способны создать условия для того, чтобы вынудить Вашингтон вывести свои войска из Ирака в среднесрочной и долгосрочной перспективе... Если Трамп примет решение вывести войска из Ирака под влиянием сложившейся ситуации, то союзники США в Персидском заливе будут вынуждены бороться с Ираном в одиночку, и это приведет к определенного рода проблемам". Hurriyet: "Начиная с 3 января 2020 года, когда США убили командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, Ближний Восток вновь оказался в центре внимания всего мирового сообщества. В своем заявлении относительно этого нападения президент США Дональд Трамп подчеркивал, что он не стремится к смене режима в Иране и что он открыт для переговоров. Если говорить по существу, то все его сообщения в Twitter — очень продуманные. Когда хозяин Белого дома пишет фразу "Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры", то он как бы намекает на свою готовность стать первым президентом, который заставит Иран проиграть за столом переговоров. Его главная задача — вынудить Иран сесть за стол переговоров. У Ирана большие экономические трудности, его военные возможности по сравнению с США крайне ограничены. Тегеран ни за что не рискнет вступить в прямую военную конфронтацию с Вашингтоном. Несмотря на то, что прямые переговоры между двумя странами, по всей видимости, в ближайшее время маловероятны, обе стороны, исходя из своего опыта, осознают, что плохое перемирие будет более предпочтительным вариантом, чем военное столкновение". Израиль Jerusalem post: "Президент США Дональд Трамп заявил, что США не обязательно будут использовать свою военную мощь против Ирана, но пообещал продолжать оказывать давление на Тегеран из-за его ядерных амбиций. Он добавил, что американские вооруженные силы готовы к любому сценарию. Трамп также сообщил, что, хотя США и продолжают оценивать имеющиеся у них возможности для ответа Ирану, они немедленно вводят дополнительные карательные санкции в отношении иранского режима".

На эту тему Отстрелялись? Иран ответил США на убийство генерала Сулеймани

Times of Israel: "США и Иран отошли от пропасти возможной войны в среду, когда президент США Дональд Трамп заявил, что не будет прибегать к военному ответу после того, как в результате ракетных ударов Ирана по двум иракским базам, на которых размещены войска США, не оказалось пострадавших. Трамп, судя по всему, стремился сбить накал кризиса, который достиг новых высот после того, как он санкционировал ликвидацию на прошлой неделе командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес самый мощный прямой удар по Америке с момента захвата в 1979 году посольства США в Тегеране, выпустив более десятка ракет со своей территории по объектам в Ираке. Трамп, которому предстоят выборы в ноябре, в ходе кампании обещал не втягивать США в бесконечную войну". Ediot ahronot: "Иранский генерал Касем Сулеймани был бы очень расстроен, узнав, что его коллеги из верхушки иранского правительства считают запуск двух десятков ракет по американским базам "пропорциональным ответом" на его ликвидацию. Конечно, неизвестно, завершился ли полностью военный ответ Тегерана, но глава МИД Ирана Джавад Зариф выразился непривычно четко в Twitter, указав вскоре после ударов (по базам в Ираке — прим. ТАСС), что они "стали завершением пропорционального ответа". Если в результате происходящего удастся все же избежать дальнейших прямых военных действий, это будет облегчением для многих в Вашингтоне и в регионе". Кипр Cyprus Mail: "Крайне удивительно, что даже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху почувствовал себя обязанным дистанцировать свое правительство от убийства иранского военачальника Касема Сулеймани. Нетаньяху, являющийся самым верным сторонником президента Дональда Трампа на международной арене, заявил на заседании своего Совета безопасности, что убийство Сулеймани было "американским событием", и "мы в нем не участвовали и не должны быть втянуты в него". По иронии судьбы, Нетаньяху, который годами говорил об иранской угрозе и призывал к тому, чтобы принять меры против нее, теперь, когда Трамп решил нанести удар, не хочет в этом участвовать. Он осознает те опасности, которые представляет для Ближнего Востока убийство Сулеймани". Япония Asahi Shimbun: "На всем Ближнем Востоке существуют проиранские группировки, среди которых боевики-шииты в Ираке, Ливане, а также движение "Хезболлах". Нельзя исключать, что они могут отомстить и атаковать объекты США или их посольства. Трамп убежден, что американские военные будут выведены с Ближнего Востока после конфликтов в Ираке и Афганистане. Если начнется новая война, то она может сработать против его стратегии переизбрания на президентских выборах этой осенью". Sankei Shimbun: "Излишне говорить, что США обладают самой сильной армией в мире. Однако Иран располагает шиитскими вооруженными организациями в Сирии и Ливане, которые могут начать партизанскую войну с риском ее распространения на весь Ближней Восток. Есть также обеспокоенность по поводу действий Китая и России в этом регионе. В прошлом году обе страны провели совместные учения с Ираном".

Китай и Россия будут рады, если США окажутся истощены войной. Она станет сильным ударом по мировой экономике

"Япония и другие страны должны не только призывать США и Иран перестать ненавидеть друг друга, но и активно заниматься важными проблемами, связанными с Ираном, в том числе и ядерной". Nikkei Shimbun: "Конфликт между США и Ираном был спровоцирован односторонним выходом Вашингтона из ядерной сделки, поскольку Трамп считает ее неполной. Предполагалось, что давление посредством экономических санкций и других средств позволит заключить лучшее соглашение, однако все идет в противоположном направлении. Иран утверждает, что нападение на объекты в Ираке это реализация права на самооборону. Однако применение силы для дестабилизации региона не получит понимания международного сообщества. США и Иран должны двигаться дальше, чтобы избежать столкновений, и роль международного сообщества в посредничестве переговорному процессу очень важна". Республика Корея Chosun Ilbo: "Правительство Республики Корея внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке. При этом, как сообщил МИД, эвакуация южнокорейских граждан из Ирана и Ирака пока не планируется". DongA Ilbo: "Южнокорейские финансовые институты провели серию экстренных совещаний, чтобы оценить влияние эскалации военной напряженности на Ближнем Востоке на финансовый рынок и обсудить возможные меры. Банк Кореи (центробанк) сообщил о запуске 24-часовой системы мониторинга за любыми изменениями условий на рынке. Как заявил заместитель управляющего банком Юн Мён Сик, преобладает мнение, что конфликт между США и Ираном не приведет к полномасштабной войне". Seoul Shinmun: "Сеул пока не принял решения об отправке своих войск в Ормузский пролив в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщил МИД, в настоящее время осуществляется анализ ситуации, по завершении которого будет принято решение о необходимости защиты южнокорейских судов, проходящих через пролив, и граждан Республики Корея, находящихся в регионе". Индия Firstpost: "Когда Трамп решил ликвидировать Сулеймани, озабоченность Индии резко возросла. И дело не только в том, что Персидский залив жизненно важен для энергетической безопасности Индии. Самую главную проблему для Индии создает борьба между США и Ираном, она заключается в том, что ее заставляют занять позицию какой-то из сторон и тем самым сделать стратегический выбор. Такой выбор противоречит парадигме внешней политики Нью-Дели, которая традиционно основана на взаимодействии со всеми и не присоединении ни к кому".

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