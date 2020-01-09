Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени "жестокую месть" врагам страны

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны. Об этом на фоне недавних ракетных ударов иранской армии по объектам США в Ираке заявил в четверг глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

"КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам", - приводит его слова агентство Tasnim. При этом Эрагы не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Его постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.