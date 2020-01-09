{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

Представитель Генштаба ВС Ирана пообещал в скором времени "жестокую месть" врагам страны

Аболла Эрагы не уточнил, о ком конкретно идет речь
Описание
© EPA-EFE/MURTAJA LATEEF

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны. Об этом на фоне недавних ракетных ударов иранской армии по объектам США в Ираке заявил в четверг глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

На эту тему
Как развивался конфликт между США и Ираном

"КСИР является одной из главных сил властей [Ирана], которая в скором времени жестоко отомстит врагам", - приводит его слова агентство Tasnim. При этом Эрагы не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Его постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В Ереване заявили о готовности к посреднической роли между Тегераном и Вашингтоном
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян указал на необходимость продолжения активного диалога между сторонами конфликта на Ближнем Востоке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС