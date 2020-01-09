СМИ: Абэ решил не откладывать турне по странам Ближнего Востока

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет откладывать начинающееся в конце этой недели турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

"Если ситуация резко не изменится, никаких изменений в графике не будет", - приводит телеканал слова представителя МИД Японии. Глава японского правительства в период с 12 по 15 января намерен посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Ранее сообщалось, что из-за обострения обстановки в регионе визит может быть отложен.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

После этого президент США заявил, что Вашингтон ужесточит экономические санкции в отношении Тегерана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.