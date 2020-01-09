ЕС назвал планы Израиля по созданию новых поселений противоречащими международному праву

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Евросоюз назвал планы Израиля по созданию новых поселений на палестинских территориях противоречащими международному праву и представляющими серьезное препятствие для урегулирования ближневосточного конфликта на основании принципа "два государства для двух народов". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя европейской внешнеполитической службы.

"5 и 6 января израильские власти утвердили строительство почти 2 тыс. домов в нелегальных поселениях на Западном берегу реки Иордан. Европейский союз подчеркивает свою четкую позицию, что все поселения на оккупированных территориях несовместимы с международными нормами и являются крупным препятствием на пути достижения решения конфликта на базе двух государств, справедливого и долгосрочного и всеобъемлющего мира. Мы призываем правительство Израиля полностью выполнять международные нормы и прекратить всю деятельность по созданию поселений на оккупированных или оспариваемых территориях", - говорится в заявлении.

В 2016 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием о немедленном прекращении израильской поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.