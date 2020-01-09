{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

ЕС назвал планы Израиля по созданию новых поселений противоречащими международному праву

В Брюсселе призвали Тель-Авив прекратить всю деятельность на "оккупированных или оспариваемых территориях"

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Евросоюз назвал планы Израиля по созданию новых поселений на палестинских территориях противоречащими международному праву и представляющими серьезное препятствие для урегулирования ближневосточного конфликта на основании принципа "два государства для двух народов". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя европейской внешнеполитической службы.

"5 и 6 января израильские власти утвердили строительство почти 2 тыс. домов в нелегальных поселениях на Западном берегу реки Иордан. Европейский союз подчеркивает свою четкую позицию, что все поселения на оккупированных территориях несовместимы с международными нормами и являются крупным препятствием на пути достижения решения конфликта на базе двух государств, справедливого и долгосрочного и всеобъемлющего мира. Мы призываем правительство Израиля полностью выполнять международные нормы и прекратить всю деятельность по созданию поселений на оккупированных или оспариваемых территориях", - говорится в заявлении.

В 2016 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием о немедленном прекращении израильской поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В Ереване заявили о готовности к посреднической роли между Тегераном и Вашингтоном
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян указал на необходимость продолжения активного диалога между сторонами конфликта на Ближнем Востоке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС