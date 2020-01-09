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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Ереване заявили о готовности к посреднической роли между Тегераном и Вашингтоном

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян указал на необходимость продолжения активного диалога между сторонами конфликта на Ближнем Востоке

ЕРЕВАН, 9 января. /ТАСС/. Ереван готов исполнить посредническую роль в урегулировании конфликта между Ираном и США. Об этом заявил в четверг журналистам секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

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"В настоящее время мы видим нашу задачу в продолжении активного диалога с нашими иранскими и американскими коллегами. Но если возникнет необходимость в нашем посредничестве, то скажу, что мы готовы к любым вариантам, готовы помочь в разрешении конфликта", - отметил он.

Григорян также добавил, что не считает газопровод "Турецкий поток", запущенный накануне президентами России и Турции, угрозой экономической безопасности Армении.

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АрменияСШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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