В Ереване заявили о готовности к посреднической роли между Тегераном и Вашингтоном

ЕРЕВАН, 9 января. /ТАСС/. Ереван готов исполнить посредническую роль в урегулировании конфликта между Ираном и США. Об этом заявил в четверг журналистам секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

"Конфликт все еще может развиваться".

"Конфликт все еще может развиваться". Мировые СМИ о ситуации вокруг Ирана

"В настоящее время мы видим нашу задачу в продолжении активного диалога с нашими иранскими и американскими коллегами. Но если возникнет необходимость в нашем посредничестве, то скажу, что мы готовы к любым вариантам, готовы помочь в разрешении конфликта", - отметил он.

Григорян также добавил, что не считает газопровод "Турецкий поток", запущенный накануне президентами России и Турции, угрозой экономической безопасности Армении.