Папа Римский призвал не допустить разрастания конфликта на Ближнем Востоке

ВАТИКАН, 9 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск обеспокоен нарастанием напряженности в ближневосточном регионе, которая грозит процессу восстановления Ирака. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в четверг в обращении к дипломатам при Святом престоле.

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"Особенно тревожны сигналы, поступающие из ближневосточного региона, рост напряженности, спровоцированный Ираном и США, грозит подорвать долгий процесс восстановления Ирака, а также создать почву для разрастания конфликта", - сказал понтифик, призвав все стороны к диалогу "при полном уважении международного права". Ранее Франциск выражал пожелание посетить Ирак, чтобы поддержать христианскую общину в этой стране.