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В Армении пособие по рождению первенца вырастет в шесть раз

Его размер увеличат до $628 с 1 июля 2020 года

ЕРЕВАН, 9 января. /ТАСС/. Размер пособия по рождению и уходу за ребенком в возрасте до двух лет в Армении с 1 июля 2020 года будет увеличено в шесть раз. Как сообщается на сайте газеты "Армения сегодня", правительство страны приняло соответствующее решение в четверг.

"Речь, в частности, идет о единовременном пособии по рождению ребенка, которое сегодня составляет 50 тыс. драмов (примерно $105) при рождении первенца и 150 тыс. драмов (примерно $314) при рождении второго ребенка. Мы предлагаем повысить данные пособия - при этом при рождении первенца пособие возрастет в шесть раз и составит 300 тыс. драмов (примерно $628)", - цитирует издание министра труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

Уточняется, что нововведения не коснутся детей, рожденных до 1 июля 2020 года.

Повысится и размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до двух лет. "Если сегодня размер пособия составляет 18 тыс. драмов (около $38) ежемесячно, то с 1 июля 2020 года оно возрастет до 26,5 тыс. драмов (примерно $55) и затронет всех находящихся в декретном отпуске матерей, даже если ребенок уже старше года", - отметила Батоян.

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Армения
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