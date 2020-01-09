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Митингующие взломали дверь администрации президента Абхазии

Как заявил организатор акции, один из арестованных по делу о громком убийстве в Сухуме якобы является сотрудником охраны главы республики
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС, архив

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Собравшиеся на митинг из-за дела об убийстве трех человек в ноябре в Сухуме в четверг взломали дверь в здании администрации президента Абхазии, сообщил ТАСС замминистра внутренних дел республики Тенгиз Нармания.

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"Около 100 человек из числа митингующих взломали первую дверь у входа в администрацию президента", - сказал он.

Как уточнил организатор митинга Ахра Авидзба, эта акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу о громком убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны президента страны.

Правоохранительные органы вытеснили из здания администрации президента Абхазии митингующих, взломавших дверь и ворвавшихся в помещение администрации, сообщил ТАСС первый замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Багателия.

"Ворвавшихся в здание выдворили", - сказал он.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
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