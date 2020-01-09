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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани заявил, что Иран стремится к укреплению ядерной сделки

По словам президента, "для Тегерана очень важно, чтобы Европа, Китай и Россия сыграли важную роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий и защитили интересы Ирана"

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что его страна стремится к укреплению ядерной сделки. Это заявление было сделано в телефонном разговоре в четверг с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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"Иран наряду с Европой стремится к установлению стабильности в регионе и укреплению ядерной сделки", - приводит слова президента его пресс-служба. По словам Роухани, "для Тегерана очень важно, чтобы Европа, Китай и Россия сыграли важную роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий и защитили интересы Ирана".

5 января республика объявила о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Теги
ИранРоссияКитайСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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