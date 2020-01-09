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Протесты в Абхазии
Обновлено 

Митингующие выломали двери в администрации президента Абхазии

Внутри здания собралось несколько десятков человек

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Митингующие в центре Сухума выломали двери на первом этаже в здании администрации президента Абхазии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Внутри здания собралось несколько десятков человек. Ранее сообщалось, что митингующие ворвались в здание администрации.

Никто из участников митинга возле здания администрации президента Абхазии не обращался за медицинской помощью в больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"На данный момент пострадавших нет, за помощью в медицинские учреждения никто [из участников митинга] не общался", - сказал представитель министерства.

© Анжела Кучуберия/ТАСС

"Кошмарная ситуация"

Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, проигравший выборы в сентябре 2019 года, назвал корреспонденту ТАСС ситуацию в стране "кошмарной".

"Возмущенные люди стоят у здания. Здесь непонятно, что происходит... Политическая ситуация в стране кошмарная, конечно, потому что власть довела до нее", - сказал он.

По словам Квицинии, к урегулированию ситуации необходимо привлечь депутатский корпус. "Если ситуация выйдет из-под контроля, то мы свое государство окончательно загубим. Этого нельзя допускать, пусть депутаты думают... Пусть ситуацию отслеживают, выскажут свое мнение, выскажут в конце концов главе государства", - отметил Квициния.

О ситуации в Сухуме

В четверг в Сухуме должна была пройти акция оппозиции, которая не согласна с результатами выборов президента Абхазии, состоявшихся в сентябре 2019 года.

Ее участники изначально планировали собраться возле здания суда, где в четверг Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов главы республики.

Однако позже митингующие перешли к зданию администрации президента, к которым присоединились другие жители республики. Представители оппозиции заявляют, что не являются организаторами второй акции.

Организатор митинга у здания администрации президента Ахра Авидзба сообщил, что акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии.

О ЧП

Неизвестные в масках 22 ноября открыли стрельбу из автомобиля в сторону летней веранды ресторана "Сан-Ремо" в Сухуме. Тогда погибли два криминальных авторитета: Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Официантка Доминика Акиртава, которая подошла к столику, получила огнестрельные ранения в голову и позднее скончалась в больнице. Еще три человека получили ранения.

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в связи с ЧП.

Сухумский городской суд 6 января 2020 года отправил под стражу фигурантов дела: Аслана Блабба, Дато Ахалаи и его брата Демура. Еще один подозреваемый - Эрик Чкадуа - объявлен в розыск.

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АбхазияПротесты в Абхазии
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