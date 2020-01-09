Норвегия ждет от США объяснений по поводу убийства Сулеймани

ХЕЛЬСИНКИ, 9 января. /ТАСС/. Норвегия ожидает от США объяснений по поводу того, почему был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявила в четверг глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы очень ясно сказали, что не знаем оснований того, почему США предприняли такие действия. Мы и другие союзники запросили у США больше информации об этом", - приводит ее слова Норвежское телеграфное бюро. При этом само убийство норвежский МИД не осуждает.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

5 января исламская республика объявила о финальном этапе сокращения добровольных обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.